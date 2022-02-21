ما هي حقيقة أزمة طارق حامد مع الزمالك؟

المصدر: البيان

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كشف وكيل اللاعبين المصريين أحمد يحيى، حقيقة ما يثار حول وجود أزمة في تجديد عقد طارق حامد مع الزمالك، حيث قال: "طارق حامد تلقى عدة عروض خلال آخر أربعة أعوام، وكانت بأرقام كبيرة قد تصل 3 أضعاف راتبه الحالي مع الزمالك، لكن اللاعب اختار الزمالك".

وأضاف: "البعض يُصر على تصدير فكرة تهرب طارق حامد، لكن رئيس الزمالك مرتضى منصور أعلن بنفسه إصابة اللاعب، طارق حامد شخصية واضحة وهو على وشك العودة للملاعب".

وأردف: "المجلس الجديد انتهى من الانتخابات مؤخرًا، ولكن لم تتم انعقاد الجلسة بين الطرفين حتى الآن".

وأتم: "ليس هناك تجديد سهل، اللاعب له طلبات والزمالك لديه طلبات، الجلسة بنسبة كبيرة ستكون بعد عودة الفريق من رحلة المغرب".

من جهة اخرى أوضح يحيى أن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار إلى نادي هاتاي سبور التركي، لم يكن سعيداً أثناء تواجده في صفوف النادي الأحمر، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل.

وقال يحيى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" الذي يذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: " كهربا لم يكن سعيداً في الأهلي قبل الرحيل للدوري التركي".

وتابع: "مدرب هاتاي أحمد تاشيورك اقتنع بكهربا من أول 10 دقائق".

وكشف يحيى أن الزمالك كان يستهدف التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي، خلال فترة احترافه في الدوري التشيكي قبل عودته للقلعة الحمراء، مشيراً إلى أن أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، تحدث معه بشأن انضمام اللاعب للقلعة البيضاء.

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