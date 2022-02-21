عمار حمدي يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح ويبدأ التأهيل

المصدر: البيان

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أجرى لاعب الأهلى المصري الشاب عمار حمدي جراحة الرباط الصليبي بنجاح، وذلك خلال الساعات الماضية.

وخضع عمار حمدي للجراحة تحت إشراف البروفيسور النمساوي المتخصص كريستيان فينك، الذي سبق وأجرى نفس الجراحة للاعب الأهلي أيضاً أكرم توفيق الذي كان تعرض لنفس الإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وتواجد عمار حمدي بالنمسا خلال الأيام الماضية، من أجل الخضوع لفحوصات طبية قبل إجراء الجراحة.

وتوجه رئيس الجهاز الطبي بالأهلي الدكتور أحمد أبوعبلة من القاهرة إلى النمسا، وذلك عقب عودته مع بعثة الأهلي من السودان بعد الانتهاء من خوض مباراة الهلال السوداني، وذلك لمرافقة اللاعب.

وجاءت إصابة عمار حمدي خلال مشاركته في إحدى تدريبات الأهلي، أثناء تواجد الفريق الأحمر بالإمارات خلال الفترة الماضية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويبدأ عمار حمدي المرحلة الأولى من التأهيل خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتمثل هذه المرحلة في العمل على تقوية عضلة الركبة وتجنب وجود أي ارتخاء في موضعها.

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