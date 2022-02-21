اتحاد الكرة المصري يبرئ الجنايني من أزمة عقد كهربا

المصدر: البيان

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أكد رئيس اتحاد الكرة المصري السابق عمرو الجنايني أن قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار إلى هاتاي سبور التركي، كان سليماً وذلك عقب حصول اللاعب على بطاقة دولية مؤقتة، عقب رحيله عن نادي الزمالك والانضمام إلى النادي الأحمر.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" الذي يذاع على قناة المحور الفضائية: "قيد كهربا كان سليماً بنسبة مليون في المائة، بعد حصوله على بطاقة دولية مؤقتة".

وفي نفس الإطار دافع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري والمتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الجبلاية وليد العطار، عن اللجنة الخماسية التي كانت تدير شؤون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وقال العطار في تصريحاته لوسائل الإعلام المصرية، أن اللجنة الخماسية لم تكن تولت مهمة إدارة شؤون اتحاد الكرة منذ بداية أزمة كهربا مع نادي الزمالك، مشيراً إلى أن اللجنة كانت موجودة فقط وقت انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي وتم إصدار وقتها بطاقة دولية له حتى يتمكن من خلالها المشاركة مع ناديه الجديد.

وقال العطار: "اللجنة الخماسية برئاسة الجنايني وثقت عقد كهربا عند انضمامه لصفوف الأهلي، بينما أزمة عقده مع نادي الزمالك كانت في عهد المجلس المنتخب برئاسة هاني أبوريدة".

وأكمل: "لجنة الجنايني ليس لها علاقة بتوثيق عقد كهربا مع نادي الزمالك، والعقد تم توثيقه في وقت سابق قبل تولي اللجنة الخماسية مهمة إدارة اتحاد الكرة".

تأتي تصريحات الثنائي بسبب أزمة عقد كهربا السابق مع نادي الزمالك، بعدما أثبت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجود تزوير من جانب نادي الزمالك في عقد اللاعب الذي كان تم توثيقه في الجبلاية بتاريخ 18 نوفمبر 2018، وذلك خلال التحقيقات التي تجرى حالياً أمام "فيفا" في القضية المرفوعة من جانب اللاعب ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته.

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