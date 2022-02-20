بيليه يوجه رسالة لمنتخب السعودية للسيدات بعد الفوز الأول

المصدر: البيان

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هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الاتحاد السعودي لكرة القدم بفوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سيّدات" بأولى المباريات الرسمية على نظيره منتخب سيشل بثنائية دون رد.

وغرَّد بيليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أريد أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفريقهم الوطني للسيدات لأول مباراة رسمية لهن على الإطلاق، اليوم هو يوم تاريخي، ليس لكم فقط، ولكن لكل من يحب كرة القدم".

وجاء الهدف الأول للمنتخب الوطني للسيدات عن طريق اللاعبة البندري مبارك في الدقيقة 14 من زمن المباراة لتسجل أول أهداف أخضر السيدات في التاريخ.

وسجل المنتخب السعودي ثاني الأهداف في الدقيقة (49) من زمن الشوط الثاني عن طريق اللاعبة مريم التميمي من علامة الجزاء، لتضاعف نتيجة الأخضر بهدفين دون رد.

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