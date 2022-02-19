محمد صلاح يعلّق على إنجازه الجديد مع ليفربول (فيديو)

المصدر: البيان

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علّق محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، على إنجازه الأخير بتسجيل 150 هدفاً بقميص الريدز في كل المسابقات.

وقال محمد صلاح، في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "شعور رائع، بالطبع أنا سعيد بتسجيل الهدف رقم 150 بقميص ليفربول، وأشعر بالفخر دائماً بالتسجيل لهذا النادي، ولكن الأهم هو الفوز في مباراة اليوم أمام نوريتش سيتي".

وعن تقليص الفارق إلى 6 نقاط مع مانشستر سيتي متصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، قال صلاح: "ما يمكننا القيام به هو التركيز على كل مباراة نخوضها فقط، عندما تقاتل على اللقب مع مانشستر سيتي فهذا يدفعهم إلى تحقيق الفوز في كل المباريات، لذلك نحتاج إلى التركيز على أنفسنا ومعرفة ما سيحدث في نهاية الموسم".

وعن مواجهة نوريتش سيتي، قال صلاح: "عانينا في البداية واستقبلنا هدفاً في بداية الشوط الثاني وهو ما صعَّب المباراة، لكن النتيجة كانت رائعة في النهاية".

وكان ليفربول فاز على نوريتش سيتي خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب آنفيلد بنتيجة 3/1، وذلك ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك نوريتش سيتي، ليصبح النجم المصري هو عاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 150 هدفاً في جميع المسابقات.

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