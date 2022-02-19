استقبال حافل لحجازي في جدة

المصدر: البيان

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حرص لاعبو الاتحاد السعودي على استقبال زميلهم الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع العميد استقبالا حافلاً، بعد عودته من جديد إلى جدة.

وتداولت جماهير الاتحاد السعودي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله الاستقبال الحافل من لاعبي الاتحاد لحجازي، على رأسهم الوافد الجديد المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وكان أحمد حجازي تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة رفقه منتخب بلاده، أدت إلى غيابه عن باقي منافسات الفراعنة في المسابقة القارية.

وشخصت إصابة حجازي بمزق في أوتار العضلة الضامة، وهو ما أدى إلى سفر اللاعب الى أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا من أجل الخضوع لفترة علاجية للتعافي من إصابته.

وعاد اليوم السبت أحمد حجازي إلى جدة بعد رحلة علاجه القصيرة في أوروبا، وقوبل حجازي بحفاوة كبيرة من جانب زملائه في نادي الاتحاد.

وبحسب موقع "saudi dawri" السعودي فإن حجازي سيبدأ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي لاتحاد جدة، ويخضع اللاعب بعد ذلك لفحوصات طبية تحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية استعدادا لمشاركته في المباريات.

ويلتقي الاتحاد مع التعاون يوم الإثنين المقبل، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعادل الاتحاد مع التعاون أول أمس الخميس بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة من 20 مباراة خاضها، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه النصر صاحب المركز الثاني.

حرص لاعبو #الاتحاد_السعودي على استقبال زميلهم الدولي المصري #أحمد_حجازي، مدافع العميد استقبالا حافلاً، بعد عودته من جديد إلى جدة.https://t.co/sudQaOOmfu #البيان_الرياضي pic.twitter.com/31TUxveRr9 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 19, 2022

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