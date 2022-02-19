اتحاد الكرة المصري يحسم مصير نسخة كأس الموسم الماضي

المصدر: البيان

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كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة عامر حسين، عن مصير بطولة كأس مصر الخاصة بنسخة الموسم الماضي.

وكانت قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي أقيمت اليوم السبت، دون الكشف عن مصير نسخة الموسم المنقضي.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية عقب انتهاء فعاليات القرعة: "مصير نسخة كأس مصر للموسم الماضي سيتم حسمه في اجتماع مجلس الإدارة غداً".

وتابع: "مجلس اتحاد الكرة سيعقد اجتماعه غداً وخلال الجلسة سيتم حسم مصير نسخة الموسم الماضي".

الجدير بالذكر أن نسخة كأس مصر للموسم الماضي توقفت عند الدور نصف النهائي، بخلاف مباراة لم تُلعب من الدور ربع النهائي بين الأهلي وبيراميدز.

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