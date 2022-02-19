منتخب مصر إلى السنغال بطائرة خاصة

المصدر: البيان

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أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة عامر حسين، أن الاتحاد يعمل على توفير كافة طلبات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول، قبل مواجهتي السنغال في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "نعمل على توفير كافة طلبات كيروش، وتقرر ان يسافر المنتخب إلى السنغال بطائرة خاصة".

وأكمل: "كيروش سيحدد موعد السفر إلى السنغال لخوض المواجهة الثانية في الدور الفاصل".

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إلى أنه سيكون هناك رحلات للجماهير المصرية من أجل مؤازرة منتخب الفراعنة في مواجهة السنغال الثانية، كما حدث في مباريات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بالكاميرون.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي يومي 25 و29 مارس المقبل، حيث ستكون المباراة الأولى بالقاهرة بينما ستلعب المباراة الثانية بالعاصمة السنغالية دكار.

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