حكم قضائي بحبس مهاجم الزمالك السابق ثلاث سنوات

المصدر: البيان

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حصل وكيل اللاعبين وائل الخربتاوي على حكم قضائي لصالحه يقضي بحبس الغاني بنيامين أتشيمبونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، لمدة ثلاث سنوات.

وجاء الحكم القضائي ضد أتشيمبونج بسبب عدم سداد مستحقات وكيله.

وكان الخربتاوي طالب أتشيمبونج بسداد مستحقاته المتأخرة لديه في الفترة الماضية، وهو ما رفضه اللاعب الغاني، ليلجأ الوكيل للقضاء بعد مماطلة أتشيمبونج في تسوية الأمور بشكل ودي.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك نجح من قبل في إنهاء أزمة مستحقات أتشمبونج المتأخرة لدى النادي الأبيض، وذلك بعدما تقدم اللاعب بشكوى ضد إدارة القلعة البيضاء للمطالبه بمستحقاته بعد رحيله عن النادي.

وانضم أتشمبونج إلى صفوف الزمالك في صيف عام 2017 قادماً من فريق الداخلية، لمدة 4 مواسم يتقاضى خلالهم اللاعب 200 ألف دولار في الموسم الأول، و225 ألف دولار في الموسم الثاني، و250 ألف دولار في الموسم الثالث، وفي الموسم الأخير يحصل على 275 ألف دولار.

ورحل أتشيمبونج عن الزمالك سريعاً، قبل أن تنتهي فترة تعاقده مع النادي الأبيض وذلك بعدما فشل في إثبات نفسه وعدم نجاحه في ترك بصمة مع الفريق.

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