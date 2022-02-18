300 ألف دولار تخلص الزمالك من كارتيرون

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قيمة الشرط الجزائي المطلوب من الزمالك حال رغبة مسؤولي النادي الأبيض في فسخ تعاقد مدربه الفرنسي بارتيس كارتيرون.

وقال شوبير خلال برنامج "ملعب أون تايم" الذي يذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، خلال قراءته لنصوص العقد: "يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد دون سبب في أي وقت، بعد 30 يوماً من تاريخ استلام إخطار من الطرف الآخر".

وتابع: "في هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في الإنهاء، سداد تعويض قدره 300 ألف دولار فقط للطرف الآخر، خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ استلام إخطار الإنهاء من الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد".

وأضاف: "يقر الطرفين بأن التعويض للإنهاء المبكر المنصوص عليه في هذا الملحق، مناسب ومعقول وأنه تمت مراجعته من قبل محامي كل طرف".

ونفى شوبير أن يكون هناك شرط يقضي بحصول المدرب على راتب الفترة المتبقية في عقده بالكامل، حال فسخ الزمالك لعقد المدرب الفرنسي.

وتؤكد المؤشرات اقتراب رحيل كارتيرون عن الزمالك، وذلك حال تعثر الفريق الأبيض في أي من مباراتيه المقبلتين في بطولة إفريقيا أمام ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي.

يأتي ذلك بعد تراجع نتائج الزمالك خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كارتيرون، حيث فشل الفريق الأبيض في تقديم نتائج طيبة خلال بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفية إذ ظهر الزمالك بمستوى متواضع للغاية، بخلاف التعادل 2/2 مع بترو أتليتكو الأنجولي بالجولة الأولى من دور المجموعات الإفريقي في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، والخسارة من سموحة بالجولة التاسعة من الدوري 2/0.

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