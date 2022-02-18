الاتحاد الإفريقي يوافق على طلب مصر بشأن مواجهة السنغال

المصدر: البيان

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رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب نظيره المصري بشأن تأجيل مباراة العودة أمام السنغال في الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ووافق الاتحاد الإفريقي على طلب اتحاد الكرة المصري، بتأجيل موعد مباراة العودة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي وذلك لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم 29 مارس بعدما كان محدداً لها من قبل يوم 28 مارس.

وتقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.

وكان منتخب السنغال تمكن من الفوز على المنتخب المصري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخراً بالكاميرون، حيث تغلب أسود التيرانجا على الفراعنة بركلات الترجيح وتوجوا باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخ السنغال.

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