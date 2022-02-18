دياز يكرس عقدة الشباب في ولايته الثانية مع الهلال السعودي

المصدر: البيان

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تمكن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، من تحقيق نتيجة تاريخية مع الأزرق خلال أولى مبارياته بعد عودته لتولي المسؤولية الفنية للهلال.

وكان الهلال فاز على الشباب بنتيجة 5/0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بالجولة 21 من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت خماسية الهلال في مرمى الشباب عن طريق النيجيري أوديون إيجالو "هدفين"، والمالي موسى ماريجا "هدفين"، والبيروفي أندريه مارتن.

وتعتبر هذه هي الولاية الثانية لدياز مع الهلال وذلك بعدما قامت إدارة الزعيم بفسخ عقد البرتغالي ليوناردو جارديم بالتراضي.

وتولى دياز تدريب الهلال في فترته الأولى من أكتوبر 2016 وحتى فبراير 2018، حقق خلالها بطولة الدوري والكأس موسم 2016/2017 ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 قبل أن يخسر من أوراوا الياباني.

ويستعرض "البيان الرياضي" بعض الأرقام التي نجح دياز في تحقيقها بعد خماسية الشباب:

- دياز حقق مع الهلال رابع أكبر نتيجة في مسيرته مع الأزرق، حيث سبق وقاد دياز الهلال في فترته الأولى للفوز على الوحدة 6/0، والنصر والباطن 5/1.

- نجح دياز في تكريس عقدة الشباب، حيث تقابل معه في 5 مباريات أثناء تدريب الهلال لم يخسر أي منها، إذ حقق الفوز في 4 مباريات منهم وتعادل في لقاء وحيد.

- خماسية الشباب كتبت الفوز رقم 43 لدياز مع الهلال.

ورفع الهلال رصيده إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تراجع الشباب للمركز الثالث برصيد 40 نقطة.

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