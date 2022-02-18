الاتحاد السعودي يتخذ قراراً مهماً بعد تعادله مع التعاون

المصدر: البيان

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أعلن مسؤولو نادي الاتحاد السعودي عن قرارهم بعد تعادل العميد مع التعاون بنتيجة 1/1 في لقاء الجولة 21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، أن إدارة النادي استقرت على الاستعانة بحكام أجانب خلال كل مباريات الفريق المقبلة.

وأعرب البلوي عن استيائه من أداء الحكم محمد الهويش خلال مواجهة الاتحاد والتعاون، حيث قال: "لاعب فريقي تعرض للضرب أمام عينه وهو لا يتحرك ساكناً، ولم يحتسب أي خطأ إلا بعد العودة لتقنية الفيديو".

وفي نفس الشأن دافع البلوي عن البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد الذي تسبب في هدف التعادل للتعاون، مشيراً إلى أن الحارس أنقذ الفريق في العديد من المباريات.

وعن البرازيلي إيجور كورنادو صانع ألعاب الاتحاد قال حامد البلوي، أن اللاعب سيعود إلى التدريبات الجماعية للاتحاد خلال اليومين المقبلين، بعد أن غاب عن صفوف العميد منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

ويمتلك الاتحاد حالياً 48 نقطة يحتل بهم صدارة جدول الترتيب، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف.

ويستعد الاتحاد لمواجهة جديدة مع التعاون، يوم الإثنين المقبل في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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