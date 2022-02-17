الجماهير الكويتية تترقب ديربي القادسية والعربي

المصدر: الكويت – احمد عبد اللطيف

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تترقب الجماهير الكويتية بكافة ألوانها، المواجهة التي يشهدها استاد جابر الدولي، غداً، ضمن منافسات الجولة 11 للدوري الممتاز، والتي تجمع القادسية والعربي في ديربي الكرة الكويتية، الذي غاب منذ فترات، بسبب تراجع مستوى العربي، والذي عاد بقوة للمنافسة على الألقاب المحلية، لتعويض الغياب عن الألقاب، والمواجهة لا تقبل القسمة على الاثنين، كون المنافسة مشتعلة بين 5 فرق، ويدخلها الأخضر العرباوي، في الترتيب الثاني، برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن القادسية، الذي جاء في الترتيب الرابع بنفس الرصيد، فهزيمة أحد الطرفين، تتسبب في إبعاده بشكل مؤقت عن المنافسة.

ويقود القادسية جهاز فني جديد، بقيادة المدرب الوطني ناصر الشطي، ويساعده شقيقه ميثم الشطي، كمساعد للمدرب، بعدما قبلت الإدارة استقالة المدرب الجزائري خير الدين مضوي، وتشهد مباراة الديربي، مباراة اعتزال صالح الشيخ، قائد فريق القادسية والمنتخب الوطني، الذي يودع الملاعب، بعدما قاد الفريق إلى العديد من منصات التتويج، سواء المحلية أو الخليجية أو آسيوياً، عندما توج الفريق بلقب كأس الاتحاد الآسيوي.

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