الاتحاد الإفريقي يحدد موعد مواجهة الزمالك والوداد المغربي

المصدر: البيان

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تلقى نادي الزمالك المصري خطابا رسمياً من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد موعد مباراة الفريق الأبيض مع الوداد المغربي.

وحدد "كاف" يوم السبت الموافق 26 فبراير الجاري، موعداً للقاء الزمالك أمام الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على استاد محمد الخامس بالمغرب.

ويلتقي نادي الزمالك يوم السبت المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، مع ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي.

وكان الزمالك تعادل في مباراة الجولة الأولى مع بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

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