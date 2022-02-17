من أجل حلم المونديال.. رابطة الأندية المصرية تلبي طلب كيروش

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن تعديل مواعيد الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بناءً على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وطلب كيروش تقديم مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري، لغير الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية من أجل إعطاء الفرصة لاختيار أفضل قائمة للانضمام إلى معسكر المنتخب قبل مواجهتي السنغال، بالجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن قرار تعديل موعد المباريات جاء من أجل المصلحة العامة وفي إطار التعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمساندة منتخب الفراعنة في تصفيات كأس العالم لتحقيق حلم الصعود إلى مونديال قطر 2022

وجاءت المواعيد الجديدة لمباريات الجولة 13 على النحو التالي:

فيوتشر xسموحة

الثلاثاء 15مارس، على ستاد السلام الدولي.

الجونة xالمقاولون

الأربعاء 16 مارس، ستاد خالد بشارة.

الاتحاد السكندري xالإسماعيلي

الأربعاء 16 مارس، ستاد الإسكندرية.

إنبي x سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 16 مارس، ستاد بتروسبورت.

فاركو x البنك الأهلي

الخميس 17 مارس، ستاد الإسكندرية.

ايسترن كومباني xطلائع الجيش

الخميس 17 مارس، ستاد بتروسبورت

وفي نفس الإطار تقرر إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس المقبل.

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