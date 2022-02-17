وفاة أحمد مصطفى نجم الزمالك السابق

المصدر: البيان

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توفى أحمد مصطفى نجم الزمالك السابق، صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 82 عاما، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية أودت بحياته.

ويملك أحمد مصطفى تاريخاً كبيراً مع نادي الزمالك، نظراً لما حققه من نجاحات لا تعد ولا تحصى خلال مسيرته الكروية مع القلعة البيضاء.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك، على نعي أحمد مصطفى خلال بيان رسمي، جاء كالتالي:

"ينعي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومجلس إدارة القلعة البيضاء ببالغ الحزن والأسى وفاة الكابتن الكبير أحمد مصطفى قائد الأبيض السابق في كرة القدم بعصره الذهبي، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

وتابع البيان: "أكد المستشار مرتضى منصور أن الفقيد كان نموذجاً في الصدق والإخلاص والشهامة حيث أفنى حياته بين جدران ناديه الذي كان عشقه الوحيد، ويتقدم مجلس إدارة الزمالك بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وأصدقائه ومحبيه".

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