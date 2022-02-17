عودة الجماهير للملاعب التونسية السبت المقبل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، في بلاغ لها أمس الأربعاء، عن عدوة الجماهير للملاعب والقاعات الرياضية بداية من يوم السبت 19 فيفيري 2022، وذلك بنسبة 50% من الجماهير المحلية والزائرة، وبشرط استظهار جواز التلقيح ضدّ كوفيد-19، واحترام البروتوكول الصحي والالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية المعمول بها.

وأكّدت الوزارة في بيانها أنّ هذا القرار تم اتخاذه اعتبارا لما يمثله حضور الجماهير من دعم معنوي وهام لكافة النوادي، وفي ظلّ استقرار الوضع الصحّي بالبلاد، وفق "موزاييك أف أم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز