بيراميدز يتصدر الدوري المصري بفوزه على الإسماعيلي المأزوم

المصدر: أ ف ب

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تصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف أمس الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البطولة.

وانتظر بيراميدز حتى الدقيقة (64) ليحرز هدف الفوز عن طريق مدافعه أحمد سامي، في مباراة تسيّدها أصحاب الأرض تماماً.

وأهدر مهاجمو بيراميدز فرصاً كثيرة محققة، أبرزها عن طريق إبراهيم عادل والوافد الجديد في الانتقالات الشتوية الجنوب إفريقي فاجري لاكاي والمغربي وليد الكرتي، وسط تألق حارس الإسماعيلي عمر رضوان.

وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، مستغلاً تأجيل مباراة الأهلي الوصيف برصيد 19 مع الجونة، بعدما غادر إلى السودان لمواجهة الهلال السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى سقوط الزمالك أمام سموحة 2-صفر الثلاثاء.

من جهته، واصل الإسماعيلي نتائجه المخيبة بخسارته السادسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

وفي مباراة أخرى، استعاد فيوتشر نغمة الانتصارات الغائبة منذ أربع مباريات، بفوزه على ضيفه البنك الأهلي بهدفين نظيفين.

وتقدم فيوتشر عن طريق ناصر ماهر (28)، فيما أضاف البديل محمد فاروق الهدف الثاني (87).

ولعب البنك الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67، عقب طرد مدافعه محمد دبش.

وبتلك النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى 12 نقطة ارتقى بها إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي الذي تلقى الخسارة الثانية توالياً، عند 11 نقطة تراجع بها إلى المركز التاسع.

في المقابل، حقق فاركو فوزاً صعباً على حساب ضيفه إنبي بهدف نظيف، سجله أحمد عبد العزيز "مودي" (67 من ركلة جزاء).

ورفع فاركو رصيده إلى 15 نقطة تقدم بها إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط تراجع بها للمركز الثالث عشر.

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