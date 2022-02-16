إشادة كويتية بمشاركة المرأة في دورة الألعاب الخليجية

المصدر: البيان

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أشادت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية رئيسة لجنة رياضة المرأة، فاطمة حيات، بقرار رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية بدمج الرياضة النسائية إلى دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقررة إقامتها في الكويت خلال الفترة من 15 وحتى 31 مايو المقبل، وتتضمن 15 رياضة جماعية وفردية مختلفة، وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت رئيسة لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات أن دمج رياضة المرأة في دورة الألعاب الخليجية المقبلة يأتي متوافقاً مع النظام العالمي المعمول به في الدورات والبطولات القارية الدولية،

وقالت: «سعداء بهذه الخطوة المهمة في مسيرة الفتاة الرياضية الخليجية، والتي جاءت تقديراً للجهود الكبيرة التي قدمتها بنات الخليج عبر سنين طويلة من الإنجاز والعمل الجاد، كما أن دمج رياضة المرأة في الدورة الخليجية المقبلة من شأنه أن يسهم في تطوير جميع الرياضات النسائية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويضع الفتاة الخليجية في دائرة الاهتمام والمتابعة على ذات قدر المساواة مع أخيها الرياضي، مما يسهم في إحداث قفزة نوعية وشاملة للرياضة النسائية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي».

وشكرت فاطمة حيات رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد الناصر، والأمين العام للجنة الأولمبية حسين المسلم، على وضع الرياضة النسائية في مقدمة أولوياتهما، ودعمهما الدائم لكل ما من شأنه النهوض بالرياضة النسائية، كما أشادت بالجهود الحثيثة لرئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة الخليجية الشيخة حياة آل خليفة، وإسهاماتها المتعددة، وحرصها على تذليل كافة العقبات لأجل رياضة نسائية خليجية متقدمة، ولأجل دور أكثر فعالية، وحضور إيجابي للفتاة الرياضية الخليجية في البطولات القارية والدولية.

وأكدت فاطمة حيات أنها ستعقد اجتماعاً تنسيقياً مع اللجان الرياضية النسائية في جميع الاتحادات الأسبوع المقبل، لوضع خطة عمل متكاملة، تشمل مراحل الإعداد الخاص والعام لجميع المنتخبات النسائية، وبما يضمن معه ظهور الفرق النسائية الكويتية بأفضل صورة ممكنة، والحصول على أفضل النتائج في الدورة الخليجية.

وتشمل دورة الألعاب الخليجية الثالثة 15 رياضة مختلفة، وتضم ألعاب كرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وكرة السلة، والسباحة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والجودو، والمبارزة، والرماية، والتنس الأرضي، والدراجات الهوائية، وهوكي الجليد، وكرة الطاولة، بالإضافة إلى رياضة الألعاب الإلكترونية.

علماً أن الألعاب التي تشارك فيها المرأة هي 6 فقط: كرة الصالات، والدراجات الهوائية، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، وكرة السلة (3 x 3)، والألعاب الإلكترونية.

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