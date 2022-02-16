على رأسهم الشناوي.. الأهلي يفتقد هذا الرباعي أمام الهلال

المصدر: البيان

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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق الأحمر التي تستعد لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام الهلال السوداني.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

وشهدت قائمة الأهلي غياب حارس المرمى محمد الشناوي في ظل الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي كانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية، كما يغيب الجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة بالجولة الأخيرة من مسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وفي نفس الإطار شهدت القائمة استبعاد وليد سليمان لأسباب فنية، بعدما كان أعلن اللاعب اعتزاله بنهاية الموسم الجاري، عقب تتويج الفريق الأحمر بالميدالية البرونزية في بطولة كاس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً بالإمارات، ويغيب أيضاً عن صفوف الأهلي أيمن أشرف مدافع الأهلي بسبب الإيقاف نتيجة الطرد الذي تعرض له أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية، حيث غاب اللاعب عن الأهلي أمام الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما سيغيب أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا لتكون المباراة الثانية.

ويستعيد الأهلي خدمات حسام حسن مهاجم الفريق الأحمر بعدما غاب طوال الفترة الماضية للإصابة، وكذلك محمد محمود الذي كان غائباً لنفس السبب.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، كريم فؤاد، علي معلول، محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد محمود، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، لويس ميكيسوني، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف، حسام حسن.

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