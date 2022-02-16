اتحاد الكرة المصري يكشف سر رحيل شوقي غريب عن قيادة المنتخب الأولمبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري والمتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الاتحاد، عن أسباب توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري بقيادة شوقي غريب.

وقال وليد العطار في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم المصرية: "رحيل شوقي غريب بسبب عدم وجود ارتباطات للمنتخب الأولمبي حتى مطلع العام المقبل، ولا توجد أي أزمات مع المدرب".

وتابع: "أنا من أبلغته بالقرار قبل إعلانه وتقبله بصدر رحب، ندعم مصلحة المنتخب ومستعدين لتقديم أي دعم خلال المرحلة المقبلة".

وبخصوص المنتخب الأول، قال العطار: "الاتحاد يقدم كل الدعم للمنتخب الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، وسنظل داعمين للمنتخب من أجل الصعود لكأس العالم، والأهم التركيز فيما هو مقبل وتمت مناقشة كل ملفات المنتخب على مائدة الاجتماع الاول لاتحاد الكرة".

وشدد: "طلبنا تأجيل مباراة السنغال 24 ساعة لأن السفر للسنغال سيستغرق 8 ساعات وسيكون في اليوم التالي لمباراة الذهاب وسيكون هناك يوم واحد فقط للتحضير وهذا أمر صعب".

وأتم: "موعد المباريات يتم بناءً على أمور تسويقية خاصة بالفيفا ونريد يوم واحد فقط من أجل إراحة اللاعبين وجاهزيتهم بشكل جيد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز