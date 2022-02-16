أول تعليق من نجل مرتضى منصور على المكالمة المسربة

المصدر: وكالات

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علّق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على المكالمة الهاتفية "المسربة" المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي قال مستخدمون إنها تمت بينه وبين شقيقه أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بالنادي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "العملية الانتخابية انتهت، ونادي الزمالك يحتاج كل أبنائه سواء من نجحوا في الانتخابات أو من لم ينجحوا".

وأضاف: "كامل الاحترام والتقدير للكابتن أيمن يونس، هو رمز من رموز النادي وكان زميلا سابقا لي في مجلس الإدارة تحت قيادة كمال درويش وتعلمت منه الكثير".

وتابع: "المستشار أحمد جلال إبراهيم زميلي وأخي وكان يساندني بقوة في الانتخابات، ووالده كان رمزا من رموز الزمالك".

واستمر: "خالد لطيف من عائلة زملكاوية أصيلة أبا عن جد".

وأردف: "أنا وأمير مرتضى نمثل جيلا صاعدا في الزمالك، من يقف خلف هذه التسريبات يضرب هذا الجيل".

وأكمل: "بدلا من إهدار الوقت في فبركة مكالمات هاتفية ومحاولات التلصص يمكننا استغلال الوقت في القيام بأشياء مفيدة للنادي".

وأتم: "نحتاج لوجود جميع الأسماء الكبيرة لدعم النادي، وأدعو لمبادرة لإنهاء الخلافات ولم شمل رموز الزمالك".

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