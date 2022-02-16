الأهلي يعلن غياب محمد الشناوي عن مواجهة الهلال السوداني

المصدر: د ب ا

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أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء، غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن مواجهة الهلال السوداني المقررة بعد غد الجمعة في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء، إن الشناوي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة للتعافي من إصابة العضلة الخلفية وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي للفريق.

وأضاف أن الشناوي سيؤدي برنامجا تأهيليا بالقاهرة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لمباراة الهلال السوداني.

وأوضح أبوعبلة أن برنامج تأهيل الشناوي يسير بشكل جيد، وهناك تحسن في حالته، موضحا أن الحارس سيواصل التأهيل بالقاهرة خلال تواجد الفريق بالسودان.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى السودان اليوم الأربعاء لمواجهة الهلال بعد غد الجمعة.

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