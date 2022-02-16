الهلال يقترب من استعادة خدمات الدوسري

المصدر: البيان

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اقترب ناصر الدوسري لاعب الهلال السعودي، من التعافي من إصابته التي يعاني منها، وذلك حسب ما أكدته صحيفة "الرياضية" السعودية.

ويعاني الدوسري من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي، على أن يشارك في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة حسب قرار الجهاز الطبي للهلال.

ويغيب الدوسري عن مواجهة الشباب المقررة غداً الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

ويفتقد الهلال لخدمات الدوسري منذ أن تعرض لهذه الإصابة القوية في شهر أكتوبر الماضي، وبعد أن استعاده الفريق خلال الفترة الأخيرة عاودته الإصابة مرة أخرى في فبراير، وهو ما أدى إلى غياب اللاعب عن صفوف الهلال خلال مسابقة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً بالإمارات.

وينتظر الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز عودة الدوسري للاستفادة من خدماته وجهوده مع الأزرق، لاسيما أن الهلال مقبل على مجموعة كبيرة من المباريات الصعبة.

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