مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون

المصدر: البيان

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كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، بعد النتائج السلبية التي يحققها الزمالك خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الخسارة بالأمس من سموحة بهدفين دون رد في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام، وكذلك التعادل إيجابياً بنتيجة 2/2 مع بترو أتليتكو الأنجولي بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم إقامة المباراة بالقاهرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "سأتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب من أجل مصلحة الزمالك، أنا غاضب مثل الجماهير بعد الخسارة من سموحة، ولكن من الصعب تغيير كارتيرون في الوقت الحالي لأن الفريق مقبل على مباراتين هامتين أمام ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي".

وتابع: "أطالب الجماهير بضرورة دعم الفريق قبل خوض منافسات الجولتين المقبلتين ببطولة إفريقيا، اللاعبون على قدر المسؤولية وهناك أمور يتم العمل على حلها".

وأكمل: "هناك اجتماع اليوم بين أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة وكارتيرون لبحث الأسباب التي أدت إلى ظهور الفريق بهذا الشكل أمام سموحة".

وأضاف: "من غير المقبول أن يجلس 9 لاعبين من قوام منتخب مصر على مقاعد البدلاء، وأن يتم الدفع بعبدالله جمعة في مركز الظهير الأيمن".

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