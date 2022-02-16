الكشف عن موعد أول مباراة دولية يخوضها منتخب سيدات السعودية لكرة القدم

المصدر: البيان

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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم النسائية أول مبارياته الدولية أمام سيشل والمالديف يومي 20 و24 فبراير، في مواجهتين تستضيفهما المالديف، في أول ظهور تاريخي للمنتخب.

ورحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتطور الكبير الذي حققته الكرة النسائية السعودية، بعد نجاح تنظيم أول دوري مؤخراً. وأشاد بالخطوات الكبيرة التي حققتها كرة القدم النسائية في السعودية، بعد تشكيل المنتخب الوطني للسيدات، الذي سيشكل ظهوره الدولي الأول أمام سيشل يوم الأحد المقبل بالمالديف. وفقاً لصحيفة "الجزيرة" السعودية.

وتشرف على تدريب المنتخب، الألمانية مونيكا ستاب (63 عاماً)، التي تملك خبرات كبيرة في الملاعب، سواء كلاعبة أو مدربة. ولعبت ستاب بين 1970 و1992 لأندية روزينهوي أوفنباخ، وكيكرز أوفنباخ، وباريس سان جيرمان، وكوينز بارك رينجرز، وساوثهامبتون، وبرونهايم.

وانتقلت بعد ذلك للعمل في مجال التدريب، وكانت البداية مع برونهايم، ثم فرانكفورت، ومنه للبحرين وقطر. وجاء تشكيل المنتخب، بعد تنظيم النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، والذي اختتم الشهر الماضي بمشاركة 8 أندية تأهلت بعد المنافسة في دوري المناطق. وبدأت المرحلة الأولى من استعداد المنتخب بمدينة جدة، وتتواصل المرحلة الثانية حتى الغد في الرياض، قبل التوجه إلى المالديف.

وقالت المدربة ستاب في تصريحات صحفية: «جمعنا لاعبات يمكنهن البدء بمشوار المنتخب وخوض منافساته الرسمية والدولية، ونسعى من خلال هذا المعسكر لإيجاد التجانس، قبل مباراتي سيشل والمالديف».

وأضافت: «إقامة أول دوري سعودي كان له دور كبير في عملية الاختيار، ونطمح إلى أن يكون المنتخب على أتم جاهزية عند المشاركة في أول بطولة رسمية».

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