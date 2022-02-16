موسيماني جاهز لتعلم أغاني «الأهلاوية»

المصدر: (القاهرة- عماد الحسيني)

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يرغب المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري، في تعلم الأغاني الخاصة بالفريق، ونشر موسيماني عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، مقطع فيديو للجماهير وهي تتغنى في لاعبها وليد سليمان، بعد إعلان اعتزاله الكرة بنهاية الموسم الجاري، وكتب موسيماني تعليقاً على هذا الفيديو قال فيه: «من الجيد أن نرى الجميع يحترمون أسطورتنا، ونحن نقدر مساهمته، يجب أن يبدأ شخص ما بتعليمي كلمات أغاني النادي، سأغني في المرة المقبلة».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني، يوم الجمعة المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب «الجوهرة الزرقاء» في السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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