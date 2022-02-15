جمال علام مشرفاً على منتخب مصر خلال مباراتي السنغال

المصدر: البيان

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أعلن المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم؛ وليد العطار، أنه تم تكليف جمال علام مشرفًا على المنتخب المصري لكرة القدم خلال مباراتي مصر أمام السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد.

وأضاف وليد العطار أنه لا يوجد استبعاد لأي شخص بالجهاز الفني لمنتخب مصري، كما يتردد على السوشيال ميديا.

واستطرد أنه تم تقديم كل الدعم للمدير الفني لمنتخب مصر وكل الجهاز الفني.

وأكد وليد العطار، أنه تقدم بطلب لتأجيل مباراة مصر والسنغال في العاصمة داكار لمدة يوم، نظرًا لضيق الوقت بين اللقاءين.

وأوضح وليد العطار، المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه هو الشخص المنوط به التحدث الإعلامي، ولكن لو هناك توضيح من قبل أي عضو مجلس إدارة فإنه لا توجد مشكلة في ذلك.

وحول استبعاد شوقي غريب من جهاز تدريب المنتخب الأولمبي، قال إنها ليست إقالة وإنما توفير للنفقات، حيث إن أول ارتباط للمنتخب الأولمبي سيكون بعد نحو عام الآن، ولذا تم توجيه الشكر للكابتن شوقي غريب.

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