نجل الراحل أحمد راضي في افتتاح ملعب أشهر أندية العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

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لعب، فيصل نجل الراحل أحمد راضي، كرة افتتاح ملعب الزوراء، أشهر أندية العراقية، في احتفالية كبيرة جرت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد.

كوكبة نجوم

وشهد حفل إفتتاح ملعب نادي الزوراء العراقي، عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجم الزوراء السابق، وكوكبة من نجوم الزوراء السابقين، يتقدمهم، فلاح حسن الرئيس الحالي للنادي العريق.

فرح وحزن

وسجل حضور، ومن ثم لعب فيصل أحمد راضي، كرة افتتاح ملعب الزوراء، لحظة مفرحة ومحزنة في آن واحد ليس لجماهير الزوراء فحسب، بل لعموم جماهير كرة القدم العراقية، لما للراحل أحمد راضي من مكانة كبيرة جدا في وجدان الجماهير العراقية، بعدما لعب للزوراء مواسم عدة، أسعد خلالها عشاق النوارس باهداف لا تنسى، وألقاب اغلب البطولات العراقية.

العام 2020

كما شارك في احتفالية افتتاح ملعب نادي الزوراء، حسن نجل نجم النادي الراحل علي هادي، الذي انتقل إلى مثواه الأخير مع زميله أحمد راضي في العام 2020 بعد إصابتهما بوباء "كورونا".

16 ألف

ويتسع ملعب نادي الزوراء الجديد، لاكثر من 16 الف متفرج، احتشدت بهم مدرجات الملعب اليوم في مباراة الفريق البغدادي العريق أمام ضيفه الديوانية في الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز.

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