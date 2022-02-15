مباريات صعبة تنتظر دياز في بداية مشواره مع الهلال

المصدر: البيان

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يستعد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، لخوض عدة مباريات صعبة خلال انطلاقة مشواره مع زعيم آسيا.

وكان نادي الهلال السعودي أعلن عن تعيين دياز في منصب المدير الفني خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تمت إقالته على خلفية الخسارة القاسية التي تعرض لها الأزرق على يد الأهلي المصري بأربعة أهداف نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية، الذي استضافته الإمارات مؤخراً.

وجاء تعاقد الهلال السعودي مع دياز حتى نهاية الموسم، حسبما أعلن النادي الأزرق عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنتظر دياز مواجهات صعبة وقوية خلال بداية مشواره مع الهلال، حيث سيلتقي خلال أول 5 مواجهاته مع الشباب والاتحاد، فضلاً عن مواجهة النصر مرتين، ويتوسط المباريات المذكورة مواجهة الحزم التي ستكون أسهل نسبياً مقارنة مع باقي المواجهات.

وتأتي أول خمس مواجهات لدياز مع الهلال على النحو التالي:

الهلال x الشباب

17 فبراير، الجولة 21 من دوري المحترفين السعودي

النصر x الهلال

21 فبراير، كأس الملك

الهلال x الحزم

26 فبراير، الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي

النصر x الهلال

3 مارس، الجولة 23 من دوري المحترفين السعودي

الهلال x الاتحاد

8 مارس، اللقاء المؤجل من الجولة 12 بدوري المحترفين السعودي

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