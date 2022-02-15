بعد الفيديو المسرب.. أيمن يونس يتوعد أمير مرتضى منصور

المصدر: البيان

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رد نجم الزمالك السابق أيمن يونس، على التسريب الأخير الذي تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمكالمة بين أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وشقيقه أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول، وذلك بعد أن تم التعدي عليه لفظياً من قبل الأخير.

وكتب أيمن يونس "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعرب خلالها عن غضبه الشديد، وأكد أنه سيلجأ للقضاء، مشيراً إلى أن أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق الذي طاله هو الآخر تعدي لفظي، أكد أن التسريب ربما يكون غير حقيقي.

وكتب أيمن يونس عبر "تويتر": "احنا رجاله وأكيد حاعرف أخد حقي و حق أمي و أولادي، المستشار أحمد جلال بيقولي احتمال فيك، تركيب يقصد، وانا بقوله المحكمه هي اللي تفصل..عزيزي".

وتابع: "احنا اتربينا محترمين سفراء مهذبين لنادي الزمالك ومصر ولعبة كرة القدم، بس ولا بنهلل و لا بنطبل، والاهم ما بسبش حقي، فما بالك بحق أمي".

وكان تسريب بين أبناء مرتضى منصور تداول مساء أمس الثلاثاء، جاءت به العديد من الألفاظ النابية تجاه بعض الشخصيات الرياضية، من بينهم أيمن يونس وأحمد جلال إبراهيم.

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