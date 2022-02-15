مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب ويرفض فتح صفحة جديدة (فيديو)

المصدر: البيان

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يحترم النادي الأهلي وجماهيره وأعضاءه، ولكنه يرفض فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.

وقال منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة :" محدش يقولي تاني على صفحة جديدة مع الخطيب ، لأني عندما أهنئك بالفوز وأنت لا تهنئ مجلس الزمالك هل تعتقد أن ذلك يقلل مننا ؟".

وتابع قائلا :" الجميع كان ينتظر رد التهنئة ولكنه استكبر الرد وأنا لست حزينا منه لأنني اتعامل مع كيان كبير مثل النادي الأهلي كان يرأسه صالح سليم والفريق مرتجي واشكر هشام سليم وكل الأهلاوية على تهنئتهم لي".

وأوضح رئيس الزمالك أنه يرفض أي محاولات للوقيعة والفتنة بين جماهير القطبين في الفترة الحالية، وفقا لصحيفة ـأخبار اليوم المصرية.

وعقد مجلس الإدارة مؤتمرا صحفيا للحديث عن خطة المجلس المنتخب في الفترة المقبلة بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

وتضم قائمة مرتضي منصور والتي نجحت في الانتخابات كلاً من مرتضى منصور رئيساً ومصطفى هدهود نائبا وخالد لطيف امين الصندوق وتضم العضوية فوق السن كلاً من، علاء ناجي وأحمد مرتضى منصور وجمال عبد الحميد وسليمان وهدان ومريم رزق وعلاء مقلد، وفي العضوية تحت السن كلاً من، بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس .

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