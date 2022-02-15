الجماهير تعوض غيابات «الفراعنة» أمام السنغال

المصدر: (القاهرة ـ عماد الحسيني)

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، توفير كافة سبل الدعم للمنتخب المصري الأول، قبل مواجهتين فاصلتين يخوضهما «الفراعنة» أمام المنتخب السنغالي، وذلك لحسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة (قطر 2022)، وذلك سعياً لتحقيق حلم الصعود إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي، لتعويض خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد خسارة المباراة النهائية أمام منتخب السنغال.

ويواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي ذهاباً في القاهرة في 24 من مارس المقبل، على أن يلتقيا إياباً في العاصمة السنغالية داكار في 29 من الشهر ذاته، وستكون المؤازرة الجماهيرية هي سلاح منتخب مصر في لقاء القاهرة، في محاولة لتوفير الدعم الجماهيري إلى اللاعبين في ظل الغيابات التي يعانيها «الفراعنة».

وتقرر بشكل نهائي إقامة المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة كيروش، الذي يرى أن استاد القاهرة أرضيته من أفضل الملاعب في مصر، كما تقرر حضور 50 ألف متفرج في المباراة.

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