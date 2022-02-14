الهلال السعودي يتعاقد مع رامون دياز حتى نهاية الموسم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن نادي الهلال السعودي أن مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، أنهى إجراءات التوقيع مع الأرجنتيني رامون دياز، مدرب النصر الإماراتي السابق، وذلك خلفاً للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد تذبذب النتائج على مستوى الدوري السعودي، إلى جانب الخسارة القاسية من الأهلي المصري برباعية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، والتي اختتمت فعالياتها في أبوظبي يوم السبت الماضي.

ويعود دياز لتولي دفة قيادة للهلال بعد تجربة سابقة له مع الفريق خلال الفترة من 2016 حتى 2018، حقق خلالها لقبي الدوري السعودي والكأس، ووصل لنهائي دوري أبطال آسيا 2017.

ويمتد عقد المدرب الارجنتيني حتى نهاية الموسم الجاري، وسيصل إلى العاصمة السعودية الرياض صباح غد الثلاثاء، رفقة طاقمه المساعد لمباشرة مهمته الجديدة مع بطل آسيا.

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