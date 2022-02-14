ميدو يطالب كيروش بضم نجم الأهلي لمواجهتي السنغال

المصدر: البيان

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طالب أحمد حسام «ميدو»، نجم منتخب مصر السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب الفراعنة، بضرورة ضم أحمد عبدالقادر، نجم الأهلي، وإبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، إلى قائمة الفريق التي ستواجه منتخب السنغال مرتين في الدور الفاصل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

يلعب منتخب مصر ضد منتخب السنغال مباراتي ذهاب وإياب في مارس المقبل، على أن يتأهل الفائز مباشرة إلى نهائيات كأس العالم بقطر، كأحد 5 ممثلين عن قارة أفريقيا.

ويسعى منتخب مصر للثأر من منتخب السنغال الذي هزمه في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، وخطف منه اللقب.

وكتب ميدو، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» اليوم الأحد «هناك لاعبيّن مميزين جدا ظهرا أمام منتخب مصر، هما إبراهيم عادل، وأحمد عبدالقادر، على المنتخب أن يستفيد منهام في مباراتي السنغال، وكلاهما لديه الشخصية، ولا يُخشى عليهما».

وأضاف ميدو «أتمنى أن يفهم كيروش أن عمر مرموش ليس جناحا، وأنه لابد من وجود تنوع في ثلاثي وسط الملعب، لابد أن يكون أحد اللاعبيّن اللذين يقومان بدور اللاعب رقم 8 سريع ورتمه عالي، ويكمل في منطقة الجزاء».

وتألق أحمد عبدالقادر مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وتوج مجهوده بهدف في مرمى الهلال السعودي خلال مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، فيما ظهر إبراهيم عادل بصورة طيبة في فوز بيراميدز على أهلي طرابلس في كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد.

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