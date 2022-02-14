عملاق أوروبا يطلب التعاقد مع مدافعيّ الأهلي والزمالك الشابين

المصدر: وكالات

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كشف الإعلامي المصري مهيب عبدالهادي، عن وصول عقدي احتراف للثنائي أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، من نادي ميلان الإيطالي.

وكتب عبدالهادي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :«عرض من إي سي ميلان لـ فتوح ومحمد عبدالمنعم»، مضيفًا : «أتلانتا أيضًا يريد عبدالمنعم».

يُذكر أن محمد عبدالمنعم، ظهر بمستوى مميز مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021، وتواجد في التشكيل المثالي للبطولة، وهو ما جعل النادي الأهلي، يقرر قطع إعارته من نادي فيوتشر، وعودته لصفوف الفريق في يناير الماضي.

كما نجح أحمد فتوح، في لفت الأنظار إليه بقوة وتواجد اللاعب في التشكيل الاحتياطي للبطولة القارية.

من جانبه طالب أحمد حسام «ميدو»، نجم منتخب مصر السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب الفراعنة، بضرورة ضم أحمد عبدالقادر، نجم الأهلي، وإبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، إلى قائمة الفريق التي ستواجه منتخب السنغال مرتين في الدور الفاصل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر ضد منتخب السنغال مباراتي ذهاب وإياب في مارس المقبل، على أن يتأهل الفائز مباشرة إلى نهائيات كأس العالم بقطر، كأحد 5 ممثلين عن قارة أفريقيا.

ويسعى منتخب مصر للثأر من منتخب السنغال الذي هزمه في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، وخطف منه اللقب.

وكتب ميدو، عبر حسابه في «تويتر» «هناك لاعبان مميزان جدا ظهرا أمام منتخب مصر، هما إبراهيم عادل، وأحمد عبدالقادر، على المنتخب أن يستفيد منهما في مباراتي السنغال، وكلاهما لديه الشخصية، ولا يُخشى عليهما».

وأضاف ميدو «أتمنى أن يفهم كيروش أن عمر مرموش ليس جناحا، وأنه لابد من وجود تنوع في ثلاثي وسط الملعب، لابد أن يكون أحد اللاعبيّن اللذين يقومان بدور اللاعب رقم 8 سريع ورتمه عال، ويكمل في منطقة الجزاء».

وتألق أحمد عبدالقادر مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وتوج مجهوده بهدف في مرمى الهلال السعودي خلال مباراة تحديد المركز الثالث، أول أمس السبت، فيما ظهر إبراهيم عادل بصورة طيبة في فوز بيراميدز على أهلي طرابلس في كأس الكونفدرالية الأفريقية أمس الأحد.

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