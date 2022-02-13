أبو جبل يكشف ما دار بين صلاح وماني قبل ركلة الجزاء في أمم إفريقيا

المصدر: البيان

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كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، كواليس حديثه مع محمد صلاح قبل تسديد ساديو ماني ركلة الجزاء في نهائي كأس الأمم الإفريقية التي جرت الأحد الماضي.

وأوضح أبو جبل عبر قناة MBC مصر، أنه تصدى لضربة جزاء من ساديو ماني، نجم السنغال في النهائي، مؤكدا أن محمد صلاح قائد منتخب مصر، جاء إليه قبل تسديد تلك الضربة وأكد له أن ماني سيسدد في الزاوية اليمنى.

وأضاف: "صلاح قال لي بالحرف الواحد سيأتي ماني الآن لأنني أتحدث إليك وسيحاول استفزازك، وهو ما حدث بالفعل، فقال لي ماني أنني سأسدد في الزاوية اليسرى، وصلاح قال لماني سنرى يا صديقي سدد في الزاوية اليسرى وسيعاقبك".

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