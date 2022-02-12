جماهير الزمالك تنقلب على أبوجبل بسبب الدوري السعودي

المصدر: البيان

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أثار حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبوجبل غضب جماهير النادي الأبيض، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها لصحيفة الرياضية السعودية.

جاء غضب جماهير الزمالك من أبوجبل بسبب تصريحه للجريدة السعودية برغبته في خوض تجربة احتراف بالدوري السعودي، الأمر الذي اعتبرته جماهير الزمالك عدم احترام للنادي الذي مازال يلعب له.

وينتهي تعاقد أبوجبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع إلى أي نادي خلال الفترة الحالية دون إبلاغ مسؤولي الزمالك.

وقال أبوجبل خلال حوار الصحفي مع صحيفة الرياضية أن أمنيته التواجد في الدوري السعودي الذي يعد من أقوى الدوريات العربية يعتبر شرف لأي لاعب.

وترى جماهير الزمالك أنه من الضروري الاعتماد على محمد عواد حارس النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، وحذرت الجماهير البيضاء أبوجبل من فكرة الخداع بتألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لاسيما أن كل من رحل عن الزمالك ندم على قراره والدليل على ذلك ما حدث مع التونسي فرجاني ساسي الذي يعاني حالياً مع الدحيل القطري ويفكر في الرحيل.

وكان أبوجبل علق على إمكانية تجديد تعاقده مع الزمالك بتصريح صادم، خلال ظهوره في برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يقدم عبر قناة CBC، حيث قال: "لم أحسم موقفي من التجديد للزمالك بعد".

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