مرتضى منصور يعلن عن خطته مع الزمالك في مؤتمر صحفي

المصدر: البيان

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قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقد مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين المقبل بمقر النادي الأبيض، وذلك بعد فوزه برئاسة القلعة البيضاء لفترة جديدة تمتد لأربع سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن يعلن مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي عن خطة عمل مجلس الإدارة، وأهم الملفات التي سيتم العمل عليها على رأسها ملف فريق الكرة الأول لكرة القدم.

وفي شأن متصل قرر مرتضى منصور حضور مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي.

ويستضيف الزمالك نظيره بترو أتليتكو في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات، على ستاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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