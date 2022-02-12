"اللي باعنا خسر دلعنا".. رسائل نارية من مرتضى منصور بعد فوزه برئاسة الزمالك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح مرتضى منصور في الفوز برئاسة نادي الزمالك، لفترة جديدة تمتد لأربع سنوات مقبلة، بعد منافسة قوية مع أحمد سليمان الذي ترشح أمامه على نفس المنصب وخسر بفارق ما يقرب من 6 آلاف صوت.

وخرج مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث، أطلق خلالها عدة رسائل نارية حيث أكد رئيس الزمالك في بداية حديثه أنه سيعمل على تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك في القريب العاجل.

وتابع تصريحاته قائلاً إن الفريق الأول هدفه هذا الموسم التتويج ببطولة إفريقيا وبطولة الدوري العام وبطولة الكأس، مشيراً إلى أنه سيحقق كل أحلام الجماهير البيضاء.

وهاجم منصور ثنائي قناة الزمالك خالد الغندور ومحمد أبوالعلا حيث أكد أن أولى قرارته تتمثل في رحيلهما عن القناة.

ووجه مرتضى منصور رسالة شكره إلى أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك الذين قاموا بالتصويت له في الانتخابات، حيث قال: "الجمعية العمومية ردت لي الجميل، بحضورهم التاريخي للانتخابات، أشكرهم وأعدهم بتحقيق كل ما في وسعي".

وفي نهاية تصريحاته علق مرتضى منصور على ما قام به البعض بالرحيل عن صف قائمته قبل الانتخابات، حيث قال: "اللي باعنا خسر دلعنا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز