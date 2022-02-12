حان الوقت لعدم تضليل الجماهير..رسالة نارية من كيروش قبل مواجهتي السنغال

المصدر: البيان

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حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على توجيه رسالة مهمة بشأن الاستعداد لمواجهتي السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تقديم تضحيات واستعدادات استثنائية من أجل التأهل إلى المونديال.

وكتب كيروش عبر حسابه الشخصي في تويتر : «يا شباب، مهمة ممكنة.. نتمنى لجميع لاعبينا عملا رائعا والنجاح في واجباتهم مع أنديتهم. وفي نفس الوقت، نحن نركز في خطة التحضير الخاصة بنا».

وأضاف: «تجري المباراة الفاصلة لكأس العالم في مصر في شهر مارس، وهذا يتطلب تضحيات كبيرة ومجهودًا من الجميع للتعاون مع المنتخب الوطني. حلم خاص يتطلب أشخاصًا خاصين وخطة إعداد خاصة واحدة».

واختتم: «مهمة خاصة واحدة تطلب رؤية خاصة وقيادة خاصة. بالنسبة إلى كل من لديهم مسؤوليات، حان الوقت لتقديم العظمة، وعدم التحدث كثيرًا، وعدم الجدوى، والخداع، وتضليل الجماهير».

ويخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين أمام السنغال يومي 24 و29 مارس المقبل من أجل حجز تذكرة العبور إلى كأس العالم.

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