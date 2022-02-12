اتحاد الكرة المصري ينفي وجود أي تغيير في الجهاز الفني للمنتخب

المصدر: البيان

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نفى عامر حسين عضو مجلس اتحاد الكرة، وجود نية لدى مجلس إدارة الاتحاد أو المدير الفنى لإجراء أي تعديلات في الجهاز الفني سواء برحيل أحد العناصر أو إضافة عنصر جديد.

وقال: كل ما يتردد في هذا الأمر غير صحيح، وإن الاتحاد والجهاز الفنى يبحثان سبل الاستعداد بشكل قوي لمباراتي السنغال من خلال وضع برنامج إعداد يحقق من خلاله كيروش هدفه بالفوز والتأهل لمونديال قطر.

وكان اتحاد الكرة أعلن نتيجة الاستئناف على عقوبة كارلوس كيروش الذي تعرض للطرد خلال مباراة الكاميرون في الدور قبل النهائى من منافسات بطولة الأمم الأفريقية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ووفقًا لوليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، فإن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» قررت تخفيض العقوبة من مباراتين إلى واحدة، مع إلغاء الغرامة المالية المقدرة بـ10 آلاف دولار، ليتأكد وجود كيروش خلال مباراة الذهاب أمام منتخب السنغال المقرر لها أن تقام في مصر 25 مارس المقبل.

وكان كاف قرر معاقبة كيروش بالإيقاف مباراتين بعد طرده من جانب الحكم باكارى جاساما، في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الإفريقية المنتهية مؤخرا، التي توج بلقبها منتخب السنغال عقب فوزه على مصر بضربات الترجيح، والتى شهدت غياب كيروش عن المباراة.

وكان وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عقد جلسة مع كيروش لوضع الترتيبات الخاصة بإعداد منتخب مصر لمواجهتى السنغال المقبلتين.

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