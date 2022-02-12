وفاة المدرّب التاريخي لشبيبة القبائل الجزائري

المصدر: البيان

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توفى أول الخميس المدرب الأسبق لشبيبة القبائل البولندي ستيفان زيفوتكو عن عمر ناهز 102 سنة، والذي درّب الكناري من سنة 1977 إلى غاية 1990، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

واستطاع زيفوتكو قيادة النادي القبائلي لحصد 11 لقبا، حيث فاز بـ 7 بطولات كاملة وكأس جمهورية واحدة إلى جانب كأسي رابطة الأبطال الأفريقية سنوات 1981 و 1990، ولقب كاس السوبر الإفريقي سنة 1982.

ودرّب البولندي الشبيبة طيلة 14 سنة متتالية وهو أكثر مدرب حاز على الألقاب في تاريخ النادي القبائلي.

يذكر أن زيفوتكو ولد في 9 جانفي 1920 في مدينة لييفيف البولندية التي أصبحت أوكرانية حاليا.

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