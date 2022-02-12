تفوق نسبي لقائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتفوق قائمة مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك نسبياً بعد مرور حوالي ساعتين من فرز معظم الصناديق، وسط منافسة قوية من أحمد سليمان المرشح للرئاسة وأعضاء قائمته.

ويتنافس على مقعد الرئاسة كل من مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي، بينما يتنافس على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كل من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، وهشام نصر سليمان، وأحمد عبدالغني والدكتور مصطفى هدهود، و ترشح على مقعد أمين الصندوق كل من محمد راشد المراغي وهاني شكري ومحمد حمدي وخالد لطيف.

ويتنافس على مقعد العضوية فوق السن كل من أحمد عفيفي، وأحمد عبدالحق السباعي، ورجب رواش، ورفعت شبل، وكريم عادل، وعصام الدين أسلمبولي، وجمال عقبي، وهاني فاروق أبوالعز، وعبدالله جورج سعد، ومصطفى عبدالخالق، وهشام يكن، ومحمد الماوي، ومصطفى سيف العماري، وصبري حسن، والحسينى سمير، وأحمد عبدالجواد، وآمال زوام، وهاني عيد، وجمال شعلان، وهاني زادة، وحسن عمار، وأسامة عبدالباري، وماهر شفيق، ومصطفى بدوي، وماجد قيشو، ومروة عبدالله، وصبحي عبدالسلام، ومعتز وفائي، ومحمد رحمي، وهاني عثمان، وإيهاب الفولي، وأحمد مرتضى منصور، وعلاء مقلد، وسليمان وهدان، وعلاء ناجي أبوالعلا، وجمال عبدالحميد، ومريم رزق.

وترشح على منصب العضوية تحت السن كل من سيف الإسلام محمد، ومحمد عودة أبوقطيط، وهشام نصر إبراهيم، ومحمد على أبوالنجا، وسامح سوني الخوانكي، ومحمد طارق، وإيهاب عصمت، وأحمد هاني زادة، ومحمد جمال، وسامر أحمد عبدالوهاب، ومحمود فيصل أبوالعينين، ومحمد أسامة، وعمرو عز، وأحمد هشام، وخالد الزيات، ومحمود محمد طه، وبسنت سيد جوهر، وأحمد دعبس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز