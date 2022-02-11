كارتيرون: الزمالك هدفه بطولة إفريقيا هذا الموسم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن بطولة دوري أبطال إفريقيا مهمة جداً للفريق خلال الموسم الجاري، في ظل خيبة الأمل التي انتاب الجميع في النسخة الماضية بعد الخروج من دور المجموعات.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي: "هدفنا المنافسة على اللقب في النسخة الحالية، وبطولة دوري أبطال أفريقيا من ضمن أهدافنا، مباراة بترو أتلتيكو، والفريق يتطلع لتحقيق الفوز والبحث عن بداية قوية في دور المجموعات".

وأضاف كارتيرون قائلاً أنه منح اللاعبين الدوليين العائدين من صفوف منتخب مصر راحة 3 أيام، مشدداً على أن الجهاز لفني تعامل مع اللاعبين بشكل جيد خلال معسكر المباراة لتجهيزهم للمشاركة.

وعن غياب طارق حامد، قال كارتيرون: "تعويض غياب طارق حامد صعب جداً، لأنه من أفضل اللاعبين الذين يقطعون الكرة، وهو يعاني من إصابة في الركبة، ولكنه يتحسن حالياً والفريق سيستعيده قريباً".

وأكد كارتيرون أن تقارب مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أمر جيد بالنسبة للفريق ولا يمثل مشكلة، لأن هناك هدف للزمالك يتطلع لتحقيقه في فترة قصيرة.

وأضاف أن الزمالك لن يتأثر بمستوى الفريق في كأس الرابطة، في ظل عودة اللاعبين الدوليين واكتمال الصفوف قبل مباراة الغد.

وعن ضمه للاعب الشاب ماجد هاني لقائمة مباراة بترو أتلتيكو، قال كارتيرون: "أي لاعب صاعد يأتي له وقت ويحصل على فرصته، وماجد سبق وشارك مع الزمالك في مباراتين، اللاعب عندما يصل عمره 20، أو21 عاما لا يكون ناشئي".

وعن الأحداث الإدارية الجارية والانتخابات التي تشهدها الزمالك، قال كارتيرون: "لكي تنجح في الزمالك يجب أن تكون في تركيز ذهني، وسبق وحققنا بطولات في ظروف مماثلة".

ويلتقي الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي في السادسة مساء غداً السبت بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الإمارات، وذلك في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم برفقته كل من بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، والوداد المغربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز