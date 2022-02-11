أبوجبل يصدم الزمالك ويشكر هيفاء وهبي

المصدر: البيان

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كشف محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، حقيقة مفاوضات الغريم التقليدي النادي الأهلي معه، للحصول على خدماته بداية من الموسم الجديد في ظل انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ونجح أبوجبل في أن يصبح حديث الساعة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تألقه مع الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخراً بالكاميرون، بعدما سنحت له فرصة المشاركة أساسياً مع المنتخب المصري عقب تعرض محمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة كوت ديفوار بدور الـ 16، ليتولى بعدها حارس الزمالك حراسة عرين الفراعنة حتى نهاية منافسات البطولة.

وقال أبوجبل خلال ظهوره في برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي يذاع عبر قناة CBC: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين الأهلي في الفترة الأخيرة بشكل نهائي".

وأكمل: "ليس لدي أي مشكلة أن أجلس بديلاً للشناوي في المنتخب مرة أخرى، إذا كان المدرب يرى أن هذا يصب في مصلحة الفريق".

وشدد: "أنا من أكبر المشجعين لريال مدريد وهو الفريق المفضل بالنسبة لي في العالم كله، وأشكر هيفاء وهبي على متابعتها لي وأشكرها وأقول لها بالتوفيق".

وكشف أبوجبل عن موقفه من التجديد للزمالك، حيث قال: "لم أحسم موقفي من التجديد للزمالك بعد، ولم أكن أحب الحديث في هذه النقطة، ولكني لم أفعلها من قبل أن أساوم النادي على الأموال، عندما رحلت عن النادي في عام 2014 تنازلت عن مبلغ كبير جداً لأرحل ولم أطالب به لأن الزمالك هو من صنع اسمي وشخصيتي، وكنت متأكد أنني سأعود للنادي من جديد وبالفعل عدت بعد اللعب مع سموحة لفترة".

وأضاف أبوجبل: "عندما عدت إلى صفوف الزمالك لم أتحدث مع النادي عن الأموال إطلاقاً ووقعت على بياض وانصرفت، وبعدها علمت أن المبلغ لم يكن الذي كنت أتوقعه ومع ذلك لم اشتكي، قالوا لي أنت الحارس الثالث وتم وضع مستحقاتي على هذا الأساس، وعندما تحدثت الإدارة معي للتجديد قلت لهم أنتم رأيتم مستواي مع النادي وكل ما أطلبه التقدير المادي ليس أكثر".

وتطرق أبوجبل للحديث عن بداية مشواره مع لعبة كرة القدم، حيث قال: نحن 10 إخوة وإخوتي كلهم يلعبون كرة القدم، وكان حلم حياتي وأنا صغير أن أحمل لهم الشنطة وأذهب معهم، بعد ذلك أخذوني معهم كمالة عدد لأنه ليس لديهم حارس مرمى، ورأوا بعد ذلك أنني لدي موهبة".

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