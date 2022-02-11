مرتضى منصور يربط نجاحه في انتخابات الزمالك باستمرار بن شرقي!

المصدر: البيان

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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، والمرشح على مقعد رئيس النادي الأبيض لفترة جديدة مدتها 4 سنوات، عن خطته في حال نجاحه في انتخابات القلعة البيضاء المقامة الآن.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي عن طريق الإذاعة الداخلية: "فور نجاحي في الانتخابات سيتم تجديد التعاقد مع أشرف بن شرقي في اليوم التالي".

جاءت تصريحات مرتضى منصور في ظل انتهاء تعاقد المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وعدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء حتى الآن في ظل عدم الاستقرار الإداري الذي يعاني منه النادي الأبيض مؤخراً.

وتوقع البعض حدوث نفس السيناريو الذي حدث من قبل مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، الذي رحل عن صفوف القلعة البيضاء رغم الحملات الجماهيرية التي كانت تطالب باستمراره مهما كان المقابل لما يمثله من أهمية فنية كبيرة مع الزمالك.

الجدير بالذكر أن عملية التصويت في انتخابات الزمالك بدأت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على أن تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وتشهد انتخابات الزمالك منافسة شرسة على مقعد رئاسة النادي بين مرتضى منصور، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.

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