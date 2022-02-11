إجراءات أمنية مشددة في القاهرة بسبب انتخابات الزمالك

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يشهد محيط نادي الزمالك المصري الواقع بمنطقة المهندسين بالقاهرة إجراءات أمنية مشددة، حيث تنتشر قوات الأمن على جميع بوابات النادي الأبيض، وذلك لتأمين الجمعية العمومية للنادي التي من المقرر أن تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء.

وفي نفس الوقت تتواجد سيارة مطافي خارج النادي كما يتواجد سيارات إسعاف داخل مقر القلعة البيضاء، تحسباً لأي أحداث طارئة.

وبدأ منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساءً.

وقام مجلس الإدارة بتجهيز الخيمة الانتخابية بطول ملعب عبداللطيف أبورجيلة، حيث تم تقسيمه إلى 10 مقار رئيسية، يضم كل مقر 20 لجنة فرعية، وقرر المجلس فتح جميع الأبواب أمام الأعضاء لتسهيل الدخول إلى مقر النادي، على أن يتم تخصيص بوابات خاصة للدخول والخروج للخيمة الانتخابية، بالإضافة لتوفير كراسي متحركة لكبار السن.

ويتنافس على مقعد الرئاسة كل من:

مرتضى منصور وأحمد سليمان وعمر هريدي.

ويتنافس على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كل من:

ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، وهشام نصر سليمان، أحمد عبدالغني، واللواء مصطفى هدهود.

وترشح على مقعد أمين الصندوق كل من:

محمد راشد المراغي، وهاني شكري، ومحمد حمدي، وخالد لطيف.

ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس واحد ونفس الحال بالنسبة لمقعد النائب وأمين الصندوق، بخلاف 6 أعضاء لمجلس الإدارة "فوق السن"، و3 تحت السن.

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