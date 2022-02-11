قبل القمة العربية.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي المصري والهلال السعودي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه أنظار العالم العربي في الخامسة مساء غد السبت صوب استاد آل نهيان في أبوظبي لمتابعة قمة عربية تاريخية بين الأهلي المصري والهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية (الإمارات 2021) التي يسدل الستار على منافساتها غداً.

وتكتسب مواجهة الأهلي والهلال أهمية خاصة نظراً لما يتمتع به الناديين الكبيرين من شعبية جارفة في العالم العربي، ومواجهة تاريخية بين زعيمي القارتين الأفريقية والآسيوية، فالأهلي أكبر أندية أفريقيا وصاحب الرقم القياسي في عدد البطولات القارية في القارة السمراء، والهلال هو زعيم آسيا بلا منازع وبطل القرن في القارة الصفراء.

مواجهة الأهلي والهلال هي الرسمية الأولى بين الفريقين في بطولة أحد البطولات المعترف بها، ولكنهما سبق أن التقيا 6 مرات من قبل في مباريات ودية وبطولات ذات صبغة غير رسمية، حقق الأهلي الفوز في مباراتين والهلال في مباراة وتعادلا في 3 لقاءات.

أولى المواجهات التي جمعت بين الأهلي والهلال كانت في تصفيات البطولة العربية موسم 88-89 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

أما المواجهة الثانية فجمعت بين الناديين في بطولة النخبة العربية عام 95 على ستاد الملك فهد في الرياض وفاز الأهلي 1-0.

والتقى الفريقان في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 96 في القارة وكرر الأهلي فوزه بنفس النتيجة 1-0.

وحقق فوز الهلال في نهائي دورة الصداقة الدولية عام 98 1-0، كما التقيا في الدور التمهيدي للبطولة العربية عام 2004 وتعادلا سلبياً.

أما آخر المواجهات فكانت مباراة ودية جمعتهما في الرياض عام 2013 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز